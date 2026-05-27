Report tagli ai giornalisti | i colleghi | ‘È una punizione

La Rai ha modificato i contratti di due giornalisti coinvolti in un'inchiesta sul calcio, con alcuni colleghi che hanno definito la decisione come una punizione. Nel frattempo, sono stati inviati atti legali da soggetti che contestano le risultanze dell'inchiesta. La motivazione ufficiale della Rai non è stata resa pubblica, mentre le diffide sono state indirizzate a chi ha pubblicato o diffuso informazioni relative all'inchiesta.

? Punti chiave Perché la Rai ha deciso di cambiare i contratti di Mondani e Iovene?. Chi sono i soggetti che hanno inviato diffide per l'inchiesta sul calcio?. Come influiranno i tagli ai budget sulla libertà d'inchiesta di Report?. Quali legami economici tra club e procuratori svelerà la nuova puntata?.? In Breve Tagli contrattuali per 600mila euro dopo la cancellazione di quattro puntate del programma.. Dolores Bevilacqua contesta disparità di fondi rispetto a programmi come quello di Tommaso Cerno.. Sigfrido Ranucci affronta inchiesta sul calcio con diffide dai cosiddetti Signori del Calcio.. Mondani e Iovene passano da consulenti con partita IVA a collaboratori freelance. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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