L’indagine sulla presunta tentata strage a Pomezia coinvolge Valter Lavitola, accusato di essere il mandante di un attentato dinamitardo contro un giornalista e conduttore di Report il 16 ottobre 2025. Lavitola si è difeso, affermando di sentirsi offeso dalle accuse e di essere disposto a sputargli in faccia se avesse dubbi su di lui. L’indagine è ancora in corso e coinvolge anche Sigfrido Ranuci.

Prosegue l’inchiesta che vede coinvolti Sigfrido Ranuci e Valter Lavitola, quest’ultimo indagato per tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso con l’accusa di essere il presunto mandante dell’attentato dinamitardo contro il giornalista e conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia. “Mi dispiace, mi offende, se dubitasse davvero di me gli sputerei in faccia”, ha affermato Lavitola in un’intervista a Repubblica commentando la possibilità che Ranucci non escluda più un suo coinvolgimento. “Non posso dire nulla dell’indagine, ho già parlato ai magistrati, eravamo d’accordo con Ranucci? Ma figurarsi, saremmo stati dei pazzi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ranucci, Lavitola: “Mi offende, se avesse dubbi su di me gli sputerei in faccia”

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