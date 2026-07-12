Nel quartiere di San Jacopino a Firenze, un’auto è stata presa di mira durante un raid notturno, con i finestrini distrutti. Su uno dei vetri rotti è stato posizionato un cartello con scritto “Non c’è niente da rubare, anzi dateci un contributo per riparare i vetri”. Non sono stati segnalati altri danni o furti durante l’episodio.

Firenze, 12 luglio 2026 – “Non c’è niente da rubare, anzi dateci un contributo per riparare i vetri”: è il cartello comparso su una macchina colpita da raid di vandali nel quartiere di San Jacopino a Firenze. Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio la brutta sorpresa per i proprietari di almeno cinque auto: qualcuno ha distrutto, forse con pietre, i vetri delle vetture rovistando all’interno. Un problema che purtroppo ciclicamente si ripete nel capoluogo toscano. Un vandalismo tra i più odiosi, con i proprietari delle auto che devono ingegnarsi per coprire alla bell’e meglio lo sportello senza vetri portando poi l’auto in un’officina specializzata per la riparazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raid di notte sulle auto, finestrini distrutti. Spunta il cartello su un vetro: “Non c’è niente da rubare”

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