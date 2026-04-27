Raid sulle auto alba amara a Ferrara Strage di finestrini caccia ai vandali | Sono ragazzini

Nella mattina a Ferrara, un raid di vandali ha coinvolto diverse auto, con numerosi finestrini rotti e danni evidenti. La polizia sta cercando di identificare i responsabili, che sembrano essere dei ragazzini. In un episodio, un giovane ha rotto lo specchietto di un veicolo con un calcio, mentre altri si sono confrontati tra loro. La scena si è svolta all’alba, creando sconcerto tra i residenti.

Bologna, 27 aprile 2026 – “Sette vetri ho rotto fra’ e tu? Gli sbirri non ci fanno un c.”. Uno di loro con un calcio manda in frantumi lo specchietto di un’auto. Gli amici lo filmano con un telefonino. L’immagine cambia, insieme parlano allo smartphone. Si abbracciano, sono in evidente stato di ebrezza. Scene quasi da guerrigli a, l’altra notte, nelle vie Carlo Mayr e Ripagrande. I racconti dei passanti che hanno assistito alla mattanza si assomigliano tutti: i ’ maranza ’ che abbattono i finestrini di oltre dieci macchine e riprendono con i telefonini le loro imprese. Le forze dell’ordine stanno già scandagliando i social per trovare i video con le loro ’prodezze’ e cercare di identificare i responsabili.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Raid sulle auto, alba amara a Ferrara. Strage di finestrini, caccia ai vandali: “Sono ragazzini” Notizie correlate Vandali scatenati in paese: auto danneggiate e finestrini in frantumiVandali in azione ormai da giorni a Collebeato: su Facebook si moltiplicano le segnalazioni. Vandali in azione: frantumano i finestrini delle auto in diverse vieNel corso della notte tra mercoledì e giovedì 5 marzo diverse auto sono state trovate con i finestrini infranti a Seveso in via Pareto.