Notte di paura raid vandalico sulle auto | finestrini rotti e danni
Nella serata di venerdì, tra le 20 e le 21, due auto parcheggiate in via Strozzi, al civico 101, sono state prese di mira da una persona che, secondo alcune testimonianze, si trovava in evidente stato di alterazione. La persona ha rotto i finestrini di entrambi i veicoli, causando danni visibili. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia per i rilievi e le verifiche del caso.
Prato, 10 maggio 2026 – Momenti di tensione nella serata di venerdì in via Strozzi, all’altezza del civico 101, dove tra le 20 e le 21 due auto in sosta sono state danneggiate da una persona, secondo alcune testimonianze, in evidente stato di alterazione. Non è la prima volta che in quella zona di via Strozzi succedono episodi di violenza e di vandalismi. Il primo veicolo, una DR 4, ha riportato danni al cofano: secondo le prime ricostruzioni, l’uomo (forse un marocchino) sarebbe salito sopra l’auto provocando vistose ammaccature indossando degli scarponi pesanti. Il secondo mezzo, invece, ha subito la rottura del vetro anteriore, probabilmente a seguito di un violento calcio.🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Leggi anche: Finestrini rotti per frugare nelle auto: ennesimo raid vandalico nelle tenebre di via da Zara
Follonica, grave raid vandalico sulle auto: decine di vetri in frantumi nella notteFollonica, 9 marzo 2026 – Una quindicina di auto danneggiate e un risveglio molto amaro per i proprietari.