Notte di paura raid vandalico sulle auto | finestrini rotti e danni

Nella serata di venerdì, tra le 20 e le 21, due auto parcheggiate in via Strozzi, al civico 101, sono state prese di mira da una persona che, secondo alcune testimonianze, si trovava in evidente stato di alterazione. La persona ha rotto i finestrini di entrambi i veicoli, causando danni visibili. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia per i rilievi e le verifiche del caso.

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