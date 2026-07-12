Un ragazzo di 19 anni di origine egiziana è stato ucciso a coltellate in un parcheggio di viale Repubblica, a Crema. È stato colpito al petto e le sue condizioni sono risultate fatali. Il sindaco ha commentato che la sicurezza rappresenta un problema reale e ha annunciato l’intenzione di rafforzare i presidi nel territorio. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato in un’area pubblica.

Crema (Cremona) – Un diciannovenne di origine egiziana è morto dopo essere stato accoltellato in un parcheggio a Crema, in viale Repubblica. Il giovane sarebbe stato colpito al petto. Ha cercato di allontanarsi, ma percorse alcune decine di metri si è accasciato. Il 19enne è stato soccorso e trasportato al Pronto soccorso di Crema dove si è spento poco dopo il ricovero.“Un altro accoltellamento, un'altra giovane vittima ” ha sottolineato il sindaco di Crema Fabio Bergamaschi . Di fronte a una tragedia come questa il primo dovere è quello del rispetto per la vittima, per la sua famiglia e per il lavoro degli investigatori”. Il primo cittadino in un lungo post si è poi soffermato sul problema sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ragazzo morto accoltellato a Crema, il sindaco Bergamaschi: “Sicurezza è un problema reale, rafforzare presidio del territorio”

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