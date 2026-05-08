Sicurezza a Bergamo Misiani | Sosteniamo le richieste della sindaca Carnevali | è necessario rafforzare il presidio del territorio

Recenti episodi di criminalità a Bergamo, tra cui furti con spaccata, hanno portato a richieste di intervento da parte delle autorità locali. La sindaca ha evidenziato la necessità di aumentare i controlli e rafforzare i presidi sul territorio. Il rappresentante della regione ha confermato il supporto alle iniziative della sindaca, sottolineando l'importanza di interventi mirati per migliorare la sicurezza nella zona.

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“I recenti episodi di criminalità verificatisi a Bergamo – da ultimo, i furti con spaccata nel centro cittadino – e la crescente preoccupazione dei residenti e dei commercianti non può essere ignorata e impone una risposta concreta da parte del Governo – afferma Antonio Misiani, senatore della Repubblica per il Partito Democratico -. Per questo ho deciso di presentare un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La sindaca Elena Carnevali ha già scritto al ministro chiedendo il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, sollecitando un rafforzamento del presidio del territorio in relazione alle trasformazioni e alle attuali caratteristiche della città.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza a Bergamo, la sindaca Carnevali scrive al ministro Piantedosi: «Servono più agenti» Leggi anche: La sindaca Carnevali scrive al ministro Piantedosi: “Bergamo ha bisogno di potenziare la sicurezza” Altri aggiornamenti Emergenza sicurezza a Bergamo, Forza Italia: Non bastano gli appelli, l’amministrazione agiscaDue raid notturni hanno profondamente scosso Bergamo e i suoi cittadini nel giro di poche ore. Non bastano più rassicurazioni generiche ... bergamonews.it Sicurezza a Bergamo, la sindaca Carnevali scrive al ministro Piantedosi: «Servono più agenti»La sindaca di Bergamo Elena Carnevali ha scritto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere il potenziamento degli organici delle forze di pubblica sicurezza, dopo il grave furto avvenuto ... ecodibergamo.it