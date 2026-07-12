Un ragazzo egiziano di 19 anni è stato accoltellato sabato sera davanti a un supermercato in viale Repubblica a Crema. L’aggressione è avvenuta alle 23, e il giovane è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La polizia sta cercando il responsabile. Il sindaco ha chiesto più agenti di polizia sul territorio.

È caccia all’assassino che alle 23 di sabato ha accoltellato, uccidendolo, un 19enne di origine egiziana, residente a Crema. L’omicidio è avvenuto nel piazzale del parcheggio del supermercato di viale Repubblica. La vittima, sanguinante, ha tentato di allontanarsi, ma dopo una decina di metri si è accasciata a terra. Dalle prime informazioni, il 19enne sarebbe stato raggiunto da diverse fendenti al torace. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime ai soccorritori del 118. La disperata corsa all’ospedale Maggiore, il decesso, poco dopo la mezzanotte.Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Crema, 19enne accoltellato in strada, muore in ospedale. L'agguato davanti a un supermercato. Il sindaco: «Servono più agenti sul territorio»

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