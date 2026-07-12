Tra Pesaro e Fano, le raffiche di vento, pioggia e tuoni hanno causato blackout e alberi sradicati che sono caduti sulle auto. La tempesta notturna ha svegliato molte persone, tra cui un ex sottosegretario. Il tuono più forte, alle 2.46, ha interrotto il sonno di metà città e causato un fulmine che ha colpito la zona est, facendo scattare numerosi allarmi e spegnendo l’elettricità in diverse aree.

Il tuono delle 2.46 ha svegliato mezza Pesaro e tenuto in piedi l'altra metà che attendeva il fischio iniziale di Argentina-Svizzera. Il fulmine caduto nella parte est della città ha fatto andare via la corrente in diverse zone e azionato un concerto di allarmi tra auto e case. Tutto in poco tempo: è stato qualcosa di simile a una tromba d'aria quella che si è abbattuta questa notte tra Pesaro e Fano a partire dell'1.30. Raffiche di vento, fulmini e pioggia. La zona tra Rimini e Senigallia, sulla costa, è stata colpita dal downburst (quando una colonna di aria e pioggia precipita rapidamente verso il suolo e, all'impatto,... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Raffiche di vento, pioggia e tuoni: blackout e auto schiacciate dagli alberi sradicati tra Pesaro e Fano. Notte da paura per l'ex sottosegretaria Puglisi. Le foto

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