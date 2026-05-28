Nelle ore serali, la pioggia intensa e le raffiche di vento stanno interessando le zone tra Alpi e Prealpi. I temporali isolati si concentrano in alcune aree prima della notte inoltrata. L'aria calda presente in pianura ha ridotto la forza dei temporali, limitando la loro intensità. Le previsioni indicano che i rovesci continueranno a colpire alcune zone prima di esaurirsi.

? Punti chiave Dove colpiranno i prossimi rovesci isolati prima di notte inoltrata?. Perché l'aria calda in pianura ha bloccato la forza dei temporali?. Quanto pioggia è caduta nei comuni montani tra Alpi e Prealpi?. Come hanno influito le correnti di bora sulle zone del confine?.? In Breve Picchi piovosi tra 20 e 30 mm con massimo di 37 mm a Barcis.. Venti da bora a Capriva del Friuli con raffiche fino a 56 kmh.. Passo del Predil registra 28 mm di pioggia per l'instabilità montana.. Venti a Cividale del Friuli e San Pietro al Natisone a 41 kmh.. deve spostarsi nelle prossime ore tra le zone montane del Friuli-Venezia Giulia, è fondamentale tenere d’occhio il cielo: nonostante l’intensità dei temporali sia calata, residui di instabilità potrebbero causare rovesci isolati o brevi perturbazioni improvvise fino a notte inoltrata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo in Friuli: pioggia e raffiche di vento tra Alpi e Prealpi

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MALTEMPO DA INCUBO: RAFFICHE DI VENTO OLTRE I 100 KM/H SPAZZANO VIA TETTI E ALBERI | 12/05/2026

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