Sul Lago di Garda si sono registrati diversi raduni di auto modificate illegalmente e gare non autorizzate. Le auto coinvolte presentano modifiche estetiche e meccaniche non approvate. Le manifestazioni si svolgono senza autorizzazioni ufficiali, attirando appassionati e partecipanti che sfidano le normative sulla sicurezza stradale. La questione è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno monitorando la situazione e intervenendo per contrastare queste attività.

Il Lago di Garda torna a trasformarsi nel punto di ritrovo abusivo di cultori di autotuning: chi trucca le auto con modifiche estetiche e meccaniche e chi si sfida in gare clandestine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Raduni di auto truccate e gare clandestine sul Lago di Garda: cresce l'allarme

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Raduni di auto illegali, la sindaca di Peschiera: «Possiamo contenere il fenomeno ma non impedirlo»

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