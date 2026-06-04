C' è Brad Pitt in vacanza sul Lago di Garda

Un volto molto riconoscibile è stato avvistato recentemente sul Lago di Garda e ha confermato la propria presenza. La persona in questione è identificata come Brad Pitt. Chi ha notato la sua presenza sul lago non ha dubbi: si tratta proprio di lui. La notizia è stata confermata ufficialmente, eliminando ogni possibile incertezza.

Un volto come il suo è impossibile non riconoscerlo. E, ora, c’è pure la conferma: insomma, chi è convinto di aver visto Brad Pitt sul lago di Garda certamente non si è sbagliato. Gradito ritorno: ci era già stato ormai più di una dozzina di anni fa, insieme alla moglie Angelina Jolie. Stavolta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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