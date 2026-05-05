Un' esperienza per corpo e anima | yoga e sup sul Lago di Garda

Sul Lago di Garda si svolge un evento dedicato a pratiche di benessere che combina sessioni di yoga e sport di stand-up paddle. La mattina si inizia con una lezione di yoga sulla spiaggia, durante la quale i partecipanti si concentrano sulla respirazione e sul rilassamento muscolare. Questa attività si svolge in un ambiente naturale che permette di entrare in contatto diretto con il paesaggio circostante e il silenzio del lago.

Un'esperienza che parla al corpo e all'anima, immersa nello scenario incantevole del Lago di Garda.La mattina inizia con una sessione di yoga a terra sul lido: un momento per radicarti e connetterti con respiro, mente e corpo. Poi sali sulla tavola.Partendo dal Lido Campanello, pagaia dopo pagaia.🔗 Leggi su Veronasera.it

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