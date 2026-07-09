Pisa, 8 luglio 2026 – La popolazione di colombi urbani (Columba livia) a Pisa si è ridotta di circa il 60% in vent’anni. La notizia arriva da uno studio dell’Università di Pisa pubblicato sulla rivista Urban Ecosystems che ha analizzato l’andamento della popolazione di colombo tra il 2004 e il 2024. In questo periodo il numero di individui presenti è passato da circa 13.000 a meno di 5.000. Il calo è stato particolarmente evidente nel centro storico, dove la popolazione si è ridotta di oltre il 65%, scendendo da circa 6.000 a meno di 1.000 esemplari. “Disporre di dati che coprono un arco di tempo così lungo è piuttosto eccezionale e ci ha permesso di osservare cambiamenti che normalmente sfuggono agli studi di breve periodo" spiega Dimitri Giunchi, docente di Etologia del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Più raccolta differenziata, meno piccioni: la ricerca dell’Università

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After 20 years collecting trash, I gained a divine vision and rose to the top. short drama

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