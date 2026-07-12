Il trasferimento di Rabiot al Napoli si scontra con un ostacolo familiare. La madre e agente del giocatore ha espresso riserve, preoccupata dall’eccesso di concorrenza a centrocampo. Mentre le voci di un possibile approdo al club partenopeo continuano a circolare, questa resistenza rappresenta un elemento che potrebbe rallentare o bloccare la trattativa. La situazione rimane in evoluzione, senza conferme ufficiali.

La suggestione Rabiot – Napoli resta viva, ma si arricchisce di un dettaglio che complica le cose. Come scrive il Corriere dello Sport, al di là delle dichiarazioni, il futuro di Adrien al Milan non è così in bilico come sembra. L’interesse del Napoli di Allegri c’è — non è un mistero che il club lavori al colpo per il suo ex pupillo alla Juve —, ma il vero freno arriva da un fronte inatteso: la famiglia del giocatore. Rabiot al Napoli: perché la mamma-agente Véronique frena. A rappresentare l’entourage del francese è, come sempre, la madre-agente Véronique Rabiot. Ed è proprio da lei che, secondo il Corriere dello Sport, filtra la volontà di non spostare il ragazzo a Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Rabiot-Napoli, l’ostacolo è in famiglia: la mamma-agente frena per l’eccesso di concorrenza a centrocampo

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