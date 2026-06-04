Veronique Rabiot apre al Napoli | la mamma agente del centrocampista ha un accordo con Allegri

La madre e agente di Adrien Rabiot ha confermato un accordo con l’allenatore del Napoli. La società partenopea sta seguendo attivamente il centrocampista francese, valutando un possibile trasferimento per la prossima stagione. Le trattative tra le parti coinvolgono rappresentanti e club, senza ulteriori dettagli sulla conclusione dell’accordo. La società azzurra continua a monitorare le opzioni per rinforzare il reparto centrocampo.

Il Napoli si muove già in vista della prossima stagione e tra i profili seguiti con maggiore interesse c’è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è uno dei nomi più apprezzati da Massimiliano Allegri e il suo futuro potrebbe presto intrecciarsi con quello del club azzurro. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di contatti già avviati, un segnale che lascia pensare a una trattativa da seguire con attenzione nelle prossime settimane Secondo le ultime indiscrezioni, tra Allegri e Veronique Rabiot, madre e agente del calciatore, ci sarebbero già stati contatti prima della conclusione della stagione. La volontà della famiglia Rabiot sarebbe quella di proseguire il percorso con l’allenatore livornese, indipendentemente dalla destinazione scelta dal tecnico. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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