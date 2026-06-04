Il Napoli sta continuando a lavorare sul mercato, concentrandosi sulla rosa per la prossima stagione. L’allenatore ha deciso di non puntare su Vlahovic, frenando le trattative, mentre Rabiot rimane l’obiettivo principale per il centrocampo. La società sta valutando le opzioni disponibili, senza yet confermare acquisti ufficiali. La strategia si concentra sulle scelte tecniche e sulle trattative in corso.

Il Napoli prosegue la pianificazione del nuovo progetto tecnico targato Massimiliano Allegri. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, nelle ultime ore sono proseguiti i contatti tra il tecnico livornese e il direttore sportivo Giovanni Manna per definire le strategie di mercato che accompagneranno la costruzione della squadra della prossima stagione. Secondo Pino Taormina su Il Mattino, una delle prime decisioni condivise riguarda Dusan Vlahovic. Nonostante la stima di Allegri nei confronti dell’attaccante serbo, il Napoli non intende partecipare all’asta generata dalla situazione contrattuale del centravanti della Juventus. Le richieste economiche avanzate dall’entourage del giocatore vengono considerate eccessive dalla società azzurra, che ha deciso di sfilarsi dalla corsa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, Allegri frena su Vlahovic: Rabiot resta il sogno per il centrocampo”

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