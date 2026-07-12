Rabiot-mamma Veronique pranzo di mercato a Boston | il Napoli lo vuole Cardinale dice no I dettagli

A Boston, durante un pranzo di mercato, è stato discusso il trasferimento di Adrien Rabiot. Il Napoli ha manifestato interesse, ma Gerry Cardinale ha deciso di opporsi alla cessione. Rabiot, che non sarà presente in futuro, è al centro delle trattative, ma al momento non ci sono accordi per il trasferimento. La decisione di Cardinale sembra confermare la volontà di mantenere il centrocampista in rosa.

Gerry Cardinale vuole tenere Adrien Rabiot e non mandarlo a rafforzare il Napoli di Allegri. Il futuro del centrocampista francese, che non ci sarà al raduno di domani mattina a Milanello (ritrovo entro le 8 per colazione) perché impegnato al Mondiale, sarà definito dal 20 in poi, quando lui stesso rifletterà a mente sgombra sul tema, ma la presa di posizione del numero uno di RedBird è chiara: anche se il calciatore puntasse a lasciare Milano (cosa non scontata) o se qualche club lo volesse a ogni costo (non c’è solo il Napoli che ha sondato il terreno), l’americano non intende farsi mettere con le spalle al muro. In mezzo al campo sono altri che possono fare le valigie (Ricci e Loftus-Cheek) e che devono ancora decidere il loro futuro (Modric). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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