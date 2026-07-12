rabiot cardinale fa muro non vuole rafforzare il napoli di allegri

Gerry Cardinale, presidente di una società di investimenti, ha deciso di opporsi al trasferimento di un calciatore francese al Napoli. La decisione si basa sulla volontà di non rafforzare la squadra allenata da Allegri. In precedenza, l’ostacolo principale era rappresentato dall’entourage del giocatore, in particolare dalla madre-agente, che temeva troppa concorrenza a centrocampo. Ora, l’opposizione viene ufficialmente dall’alto, con la posizione espressa direttamente da Cardinale.

La telenovela Rabiot – Napoli cambia protagonista. Se finora l’ostacolo sembrava soprattutto l’entourage del francese — con la mamma-agente Véronique a frenare per l’eccesso di concorrenza a centrocampo —, ora, come racconta la Gazzetta dello Sport (Andrea Ramazzotti), il freno più netto arriva dall’alto: da Gerry Cardinale in persona. Rabiot al Napoli: il no di Cardinale. Il numero uno di RedBird vuole tenere Adrien e non ha alcuna intenzione di mandarlo a rinforzare il Napoli di Allegri, che sul francese lavora da tempo. La presa di posizione, spiega il quotidiano, è chiara: anche se il giocatore puntasse a lasciare Milano (ipotesi non scontata) o se un club lo volesse a ogni costo — e non c’è solo il Napoli ad aver sondato —, l’americano non intende farsi mettere con le spalle al muro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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