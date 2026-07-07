Quintana di Ascoli 2026 | chi sono le dame di luglio dei 6 sestieri
La Quintana di Ascoli di luglio si terrà sabato 11 sera al Campo dei Giochi, con una edizione in notturna dedicata alla Madonna della Pace. Sei sestieri partecipano alla manifestazione e hanno scelto le loro dame di luglio, le rappresentanti che accompagneranno le celebrazioni e i cortei. L’evento si svolge nel rispetto delle tradizioni, con giochi storici e sfilate che coinvolgono le diverse comunità locali. La manifestazione è prevista in serata, con partenza e conclusione al Campo dei Giochi.
Ascoli, 7 luglio 2026 – La Quintana di luglio è pronta a regalare lo spettacolo della tradizionale edizione in notturna, dedicata alla Madonna della Pace, in programma sabato 11 sera al Campo dei Giochi. A precedere la giostra sarà, come sempre, il suggestivo corteo storico, impreziosito dalle dame scelte dai sei sestieri cittadini. Donne accomunate dal forte legame con i rispettivi quartieri, molte delle quali da anni vivono la Quintana da protagoniste dietro le quinte o hanno già sfilato in altri ruoli, e che ora avranno l'onore di rappresentare i propri colori nella veste più prestigiosa. Porta Solestà: Eleonora Giovanili. Una sorridente e affascinante personal trainer e nutrizionista, vestirà i panni della dama di Porta Solestà per la Quintana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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