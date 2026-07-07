Quintana di Ascoli 2026 | chi sono le dame di luglio dei 6 sestieri

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Quintana di Ascoli di luglio si terrà sabato 11 sera al Campo dei Giochi, con una edizione in notturna dedicata alla Madonna della Pace. Sei sestieri partecipano alla manifestazione e hanno scelto le loro dame di luglio, le rappresentanti che accompagneranno le celebrazioni e i cortei. L’evento si svolge nel rispetto delle tradizioni, con giochi storici e sfilate che coinvolgono le diverse comunità locali. La manifestazione è prevista in serata, con partenza e conclusione al Campo dei Giochi.

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Ascoli, 7 luglio 2026 – La Quintana di luglio è pronta a regalare lo spettacolo della tradizionale edizione in notturna, dedicata alla Madonna della Pace, in programma sabato 11 sera al Campo dei Giochi. A precedere la giostra sarà, come sempre, il suggestivo corteo storico, impreziosito dalle dame scelte dai sei sestieri cittadini. Donne accomunate dal forte legame con i rispettivi quartieri, molte delle quali da anni vivono la Quintana da protagoniste dietro le quinte o hanno già sfilato in altri ruoli, e che ora avranno l'onore di rappresentare i propri colori nella veste più prestigiosa. Porta Solestà: Eleonora Giovanili. Una sorridente e affascinante personal trainer e nutrizionista, vestirà i panni della dama di Porta Solestà per la Quintana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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