Luca Innocenzi, rappresentante del Cassero, si distingue nelle prove ufficiali, dimostrando un buon livello di prestazioni. Sul campo, l’esordiente Tommaso Suadoni, affiliato ai Pugilli, si posiziona subito alle sue spalle, mantenendo una certa competitività. Le prove si sono svolte senza incidenti e hanno visto il coinvolgimento di diversi partecipanti, tutti concentrati sulle proprie performance. La giornata si conclude con Innocenzi in testa, mentre Suadoni si mantiene nelle zone alte della classifica.

Luca Innocenzi (Cassero) domina le prove ufficiali ma l’esordiente Tommaso Suadoni (Pugilli) lo insegue. Grmito sabato sera il Campo de li Giochi per l’ultimo test prima della Giostra dell’Ottantennale (30 maggio) e della Sfida (13 giugno). "Le prove ufficiali hanno offerto indicazioni chiarissime sullo stato di forma dei binomi – spiega l’Ente Giostra della Quintana –, regalando uno spettacolo di altissimo livello tecnico a una splendida cornice di pubblico, accorso numeroso sulle tribune nonostante temperature tutt’altro che primaverili. I cavalieri scesi in pista hanno dimostrato una grande precisione: pochissimi gli errori agli anelli e ridotte al minimo le penalità, segno che i binomi arrivano a questa sessione primaverile con una preparazione impeccabile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prove ufficiali di Quintana. Luca Innocenzi domina. Sogna Tommaso Suadoni

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Quintana, prove ufficiali: tutti i binomi in pista per l'ultimo test prima delle due Giostre

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