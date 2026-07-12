Questa è l’estate della anti-jeans trend | tutte le alternative al denim per essere cool fresche e on trend

Da dilei.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quest'estate si assiste a un boom di alternative ai jeans tradizionali, con molti che preferiscono capi più freschi e leggeri. Con il termometro che supera i trenta gradi, le persone evitano i pantaloni in denim rigido, optando per tessuti più traspiranti e modelli più comodi. Le tendenze di moda si stanno spostando verso capi che garantiscono comfort senza rinuncare allo stile. Questa inversione di preferenze ha portato a una crescente popolarità di materiali come lino, cotone e tessuti tecnici.

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Diciamoci la verità: quando il termometro supera i trenta gradi, l’idea di infilarsi in un paio di jeans rigidi, per quanto iconici e amatissimi, svanisce alla velocità della luce. L’estate esige leggerezza, movimento e tessuti che lascino respirare la pelle. Non è un caso che le passerelle e lo street style delle capitali della moda abbiano decretato il verdetto definitivo: questa è l’estate dell’anti-jeans trend. Una vera e propria rivoluzione sartoriale che mette in soffitta il denim (almeno fino a settembre) a favore di silhouette fluide, texture impalpabili e un’eleganza decisamente più effortless. Se vi state chiedendo come sostituire i vostri fidati cinque tasche senza rinunciare allo stile, ecco le quattro alternative chiave su cui investire ora per rimanere fresche, sofisticate e assolutamente on trend. 🔗 Leggi su Dilei.it

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