Per l’estate 2026, il trend chiave sono gli Helmet Hair, capelli con effetto bagnato. Le acconciature si allontanano dalle onde morbide e libere, puntando su uno stile più strutturato e lucido. La tendenza si distingue per il look anti-glamour ma comunque cool, con capelli che appariscono come appena usciti dall’acqua. Non si tratta più di onde leggere, ma di capigliature con un aspetto più compatto e definito, che si fa notare per la sua praticità e stile deciso.

Onde morbide, da sirena, lasciate libere di fluttuare in tutto il loro splendore nella brezza marina? Sorpassate. L’ estate 2026 ha deciso di stupire tutti con una controtendenza radicale, che le più attente avranno già visto dominare le passerelle internazionali e i dei social. Stiamo parlando degli Helmet Hair e sì, prendono ispirazione esattamente da ciò che pensi. Si tratta di una rivisitazione decisamente audace e altrettanto sofisticata della classica chioma “post-casco”, un look ad effetto bagnato che gioca con le simmetrie e cancella totalmente il tanto sospirato volume. L’obiettivo a cui tendere è un’acconciatura compatta, lucida e incredibilmente geometrica, capace di avvolgere la testa come un elmetto couture. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiome ad effetto bagnato per l’estate 2026 con gli Helmet Hair, il trend più anti-glamour (ma cool) del momento

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