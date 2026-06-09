Il coolcationing e gli smart break sono i trend dell’estate | tante mini vacanze di 2-3 giorni boom di ricerche per le mete fresche

Da ilfattoquotidiano.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quest’estate si diffondono i trend del “coolcationing” e degli “smart break”, con molte persone che scelgono vacanze di 2-3 giorni. Le ricerche di mete fresche sono cresciute, mentre si riducono i viaggi lunghi in auto con bagagli ingombranti e le partenze all’alba per evitare traffico e code autostradali. La tendenza è quella di spostamenti più brevi e frequenti, preferendo destinazioni vicine e più facilmente raggiungibili.

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Dimenticate le auto cariche di bagagli fino al tetto, le partenze all’alba per battere sul tempo il traffico e le ore di coda in autostrada necessarie per raggiungere la casa al mare dove trascorrere i canonici 15 o 20 giorni di villeggiatura ad agosto. L’estate non è più soltanto questo. Una delle tendenze più nitide che sta ridefinendo le abitudini dei viaggiatori è il coolcationing (crasi tra cool, fresco, e vacationing, andare in vacanza). Con il progressivo aumento delle temperature estive, la priorità per una fetta crescente di turisti è diventata la fuga dal caldo torrido alla ricerca di climi più miti e temperature vivibili. Questa tendenza sta spingendo la domanda verso i Paesi del Nord Europa e le località montane, anteponendo il benessere climatico ai tradizionali motivi culturali o balneari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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