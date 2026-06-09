Quest’estate si diffondono i trend del “coolcationing” e degli “smart break”, con molte persone che scelgono vacanze di 2-3 giorni. Le ricerche di mete fresche sono cresciute, mentre si riducono i viaggi lunghi in auto con bagagli ingombranti e le partenze all’alba per evitare traffico e code autostradali. La tendenza è quella di spostamenti più brevi e frequenti, preferendo destinazioni vicine e più facilmente raggiungibili.

Dimenticate le auto cariche di bagagli fino al tetto, le partenze all’alba per battere sul tempo il traffico e le ore di coda in autostrada necessarie per raggiungere la casa al mare dove trascorrere i canonici 15 o 20 giorni di villeggiatura ad agosto. L’estate non è più soltanto questo. Una delle tendenze più nitide che sta ridefinendo le abitudini dei viaggiatori è il coolcationing (crasi tra cool, fresco, e vacationing, andare in vacanza). Con il progressivo aumento delle temperature estive, la priorità per una fetta crescente di turisti è diventata la fuga dal caldo torrido alla ricerca di climi più miti e temperature vivibili. Questa tendenza sta spingendo la domanda verso i Paesi del Nord Europa e le località montane, anteponendo il benessere climatico ai tradizionali motivi culturali o balneari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il “coolcationing” e gli “smart break” sono i trend dell’estate: tante “mini” vacanze di 2-3 giorni, boom di ricerche per le mete fresche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le vacanze (low cost) in camping sono il trend della primavera e dell’estate 2026: la nostra guida ai campeggi più belli e suggestivi da provareLe vacanze low cost in campeggio sono diventate una scelta molto diffusa per la primavera e l’estate 2026.

I viaggi wellness sono il trend dell’estate 2026: sette mete dove rigenerare corpo e mente tra yoga, retrat ayourvedici e naturaLe Dolomiti e la Sardegna sono tra le mete più gettonate per i viaggi wellness dell’estate 2026, offrendo esperienze tra yoga, trattamenti ayurvedici...

Si parla di: Addio villeggiatura, gli italiani puntano sullo smart break: piccole pause distribuite durante l'anno; Le ferie si adattano, il turismo diventa strategico.

Mentra, c’è un italiano dietro gli ‘smart glasses’ del futuro: il 21enne Nicolò MichelettiRoma, 20 agosto 2025 – Sebbene qualcuno li liquidi ancora come un gadget ‘da nerd’, gli smart glasses (letteralmente, ‘occhiali intelligenti’) sono l’accessorio digitale che rivoluzionerà, secondo gli ... quotidiano.net