Un incidente avvenuto nel dicembre 2022 ha coinvolto Freddie Flintoff, ex capitano della nazionale di cricket e volto di un popolare programma televisivo. Durante le riprese, l’auto di Flintoff si è ribaltata, rischiando di causare conseguenze fatali. Un altro protagonista del programma, Paul Rees, ha presentato una causa contro la società di produzione, chiedendo 150mila sterline per danni fisici e psicologici subiti.

L’incidente che nel dicembre 2022 rischiò di costare la vita a Freddie Flintoff, storico ex capitano della nazionale inglese di cricket diventato uno dei volti del programma televisivo britannico “Top Gear”, torna prepotentemente d’attualità. Stavolta però non è lui a puntare il dito contro la BBC, ma un altro protagonista di quel giorno drammatico sulla pista di Dunsfold Park: Paul Rees, pilota professionista ingaggiato dal programma come istruttore di guida, che si trovava a bordo dell’auto insieme a Flintoff nel momento dello schianto. Secondo quanto emerso dai documenti depositati in tribunale e come riporta il Daily Mail, Rees ha deciso di fare causa alla BBC chiedendo un risarcimento di 150mila sterline. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quell’incidente poteva uccidere anche me”: il protagonista di “Top Gear” Paul Rees fa causa per danni fisici e psicologici alla BBC chiedendo 150mila sterline

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