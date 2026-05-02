Un'insegnante di un istituto comprensivo a Priolo, in provincia di Siracusa, è stata posta agli arresti domiciliari con l’accusa di aver maltrattato sia fisicamente che psicologicamente un minore. L’indagine, ancora in corso, ha portato al provvedimento dopo le verifiche condotte dalle autorità competenti. La vicenda riguarda un episodio che coinvolge direttamente un alunno della scuola, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

Una insegnante di un Istituto comprensivo a Priolo (Siracusa) si trova ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di minore. Il provvedimento, eseguito dalla polizia, è stato emesso dal gip di Siracusa su richiesta della Procura L’attività investigativa è scattata in seguito ad alcune segnalazioni su episodi di maltrattamento nei confronti della vittima, sono state raccolte diverse testimonianze ed effettuati accertamenti tecnici sfociati nell’ordinanza cautelare nei confronti della donna.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Un'insegnante di Priolo arrestata per maltrattamenti psicologici e fisici su un minore

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