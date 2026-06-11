Una collaboratrice scolastica di 48 anni ha chiesto un risarcimento per danni fisici e psicologici dopo essere stata aggredita dai genitori di uno studente minorenne, il 31 marzo in un istituto del Polo tecnico professionale di Lugo. La donna aveva rimproverato un individuo sorpreso a fumare, che successivamente l’ha aggredita. La richiesta di risarcimento è diretta contro i genitori dello studente e il Ministero dell’Istruzione.

Secondo la ricostruzione contenuta nell’atto predisposto dall’avvocato e riportata dalla stampa locale (tra cui IlRestodelCarlino e CorriereRomagna), la donna aveva sorpreso due studenti a fumare nel cortile della scuola. Dopo essere stati identificati attraverso il sistema di videosorveglianza e convocati per i provvedimenti disciplinari, uno dei ragazzi avrebbe contestato le accuse rivolgendo minacce e insulti alla collaboratrice scolastica. La situazione sarebbe degenerata durante un confronto negli uffici della dirigenza, alla presenza di due vicepresidi. In quell’occasione il giovane avrebbe spinto la dipendente, facendola urtare contro un armadietto e provocandole lesioni alla spalla e all’anca. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un'insegnante di Priolo arrestata per maltrattamenti psicologici e fisici su un minoreUn'insegnante di un istituto comprensivo a Priolo, in provincia di Siracusa, è stata posta agli arresti domiciliari con l’accusa di aver maltrattato...

Caso Minetti, Cipriani chiede risarcimento milionario per ‘falsità e danni gravi’Un’imprenditrice ha presentato una denuncia a New York contro un’altra società, chiedendo un risarcimento di 250 milioni di dollari.

Si parla di: Sorpreso a fumare, aggredisce la bidella; Sorpreso a fumare aggredisce la collaboratrice che lo rimprovera. Questa chiede risarcimento per danni fisici e psicologici.

Sorpreso a fumare, aggredisce la bidellaUno studente lughese, convocato in presidenza, ha spinto la collaboratrice scolastica, finita contro un armadietto, poi al pronto soccorso ... msn.com