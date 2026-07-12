I Cani, gruppo romano guidato da Niccolò Contessa, si esibiranno questa sera e domani alle 20 al Bonsai Festival nel Parco delle Caserme Rosse. La band propone canzoni sentimentali e amare, caratterizzate da una musica seducente e da uno stile che si discosta dalle logiche di mercato. La loro musica si distingue per un basso profilo e un alto livello di creatività, senza seguire regole commerciali.

È una storia affascinante di basso profilo e alta creatività, di canzoni seducenti e disinteresse per qualsiasi regola di mercato, quella de I Cani, il gruppo romano guidato da Niccolò Contessa, che arriva questa sera e domani (alle 20) al BOnsai Festival (Parco delle Caserme Rosse), con le sue ballate sentimentali e amare. Un successo, il loro, nato dalla messa in rete, era il 2010, del video I pariolini di diciott’anni, una storia piccola, di ambientazione locale seguita, pochi mesi dopo, da un secondo brano, Il pranzo di Santo Stefano, e poi un’altra composizione, Wes Anderson. Tutto pubblicato nel più completo anonimato, in maniera indipendente, sino all’incontro con la bolognese 42 Records, etichetta che da anni ha assunto un ruolo centrale nella scena del pop ‘obliquo’, inconsueto, italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quelle ballate amare e sentimentali. I Cani in concerto: un ritorno a casa

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