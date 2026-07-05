Ultimo tutta la verità su quelle 250mila persone al suo concerto

Notizia in breve

Circa 250 mila persone hanno partecipato all’ultimo concerto dell’artista. La folla si è radunata in diverse città italiane, con lunghe file di fan in attesa di entrare. Sono stati registrati problemi di afflusso e di sicurezza alle entrate. Durante l’evento, sono stati segnalati numerosi spostamenti di pubblico e richieste di intervento da parte delle forze dell’ordine. Nessun dettaglio su eventuali incidenti o problemi di salute tra i partecipanti.