Ultimo tutta la verità su quelle 250mila persone al suo concerto

Da thesocialpost.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Circa 250 mila persone hanno partecipato all’ultimo concerto dell’artista. La folla si è radunata in diverse città italiane, con lunghe file di fan in attesa di entrare. Sono stati registrati problemi di afflusso e di sicurezza alle entrate. Durante l’evento, sono stati segnalati numerosi spostamenti di pubblico e richieste di intervento da parte delle forze dell’ordine. Nessun dettaglio su eventuali incidenti o problemi di salute tra i partecipanti.

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Di Ultimo conosco un paio di canzoni. Non mi interessa dare un giudizio critico su di lui, sulla sua musica, sul suo successo. Mi interessa un’altra cosa: capire perché 250 mila persone si mettono in viaggio per andare a un suo concerto. Perché questa cosa racconta molto più dell’essere umano che della musica. Racconta il bisogno di rito collettivo, di comunità, di festa. Il bisogno di esserci, di riconoscersi, di cantare insieme, di sentirsi parte di qualcosa. Il concerto, in fondo, è anche un pretesto: il vero evento è la comunità che si forma intorno a quel pretesto. E quando si pensa una città bisogna partire anche da qui. Non bastano strade, parcheggi, illuminazione, rifiuti, ordinaria amministrazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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«Volevo esattamente questa vita qui». Alla vigilia del concerto delle 250mila persone, Ultimo affida ai fan un videomessaggio che parla di vita ed emozioni. Scaletta, ospiti, orari e tutto quello che sappiamo su Tor Vergata ?Alla vigilia del concerto a Tor Vergata, previsto per il 4 luglio 2026 e che coinvolgerà circa 250.

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