Ritorno a casa con concerto | il ravennate Enrico Onofri debutta al Festival alla guida dell' orchestra bavarese

Notizia in breve

Il maestro ravennate Enrico Onofri ha diretto per la prima volta l’orchestra bavarese al Ravenna Festival, tornando nella sua città natale. La serata ha visto il debutto sul podio del festival, con un concerto che ha coinvolto il pubblico locale. Onofri, che ha una carriera internazionale e si esibisce sui palcoscenici più rinomati, ha guidato l’orchestra in un programma ancora da definire. La serata si è svolta senza incidenti, davanti a un pubblico composto da appassionati e appassionate di musica classica.