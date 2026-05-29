Ritorno a casa con concerto | il ravennate Enrico Onofri debutta al Festival alla guida dell' orchestra bavarese

Da ravennatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il maestro ravennate Enrico Onofri ha diretto per la prima volta l’orchestra bavarese al Ravenna Festival, tornando nella sua città natale. La serata ha visto il debutto sul podio del festival, con un concerto che ha coinvolto il pubblico locale. Onofri, che ha una carriera internazionale e si esibisce sui palcoscenici più rinomati, ha guidato l’orchestra in un programma ancora da definire. La serata si è svolta senza incidenti, davanti a un pubblico composto da appassionati e appassionate di musica classica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per la prima volta sul podio del Ravenna Festival, Enrico Onofri torna nella sua città natale da protagonista, forte di una carriera internazionale che lo vede regolarmente ospite dei più prestigiosi palcoscenici nelle vesti di direttore d’orchestra. Il maestro ravennate è atteso per due concerti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Al Teatro Petrarca il concerto con Giovanni Andrea Zanon e l’Orchestra da camera dell’Accademia di Santa CeciliaIl Teatro Petrarca ha ospitato un concerto con l’Orchestra da camera dell’Accademia di Santa Cecilia e il violinista Giovanni Andrea Zanon.

Leggi anche: L’eclettico direttore d’orchestra Enrico Melozzi, reduce dal suo decimo Festival di Sanremo, torna a Como

Argomenti più discussi: Ritorno a casa con concerto: il ravennate Enrico Onofri debutta al Festival alla guida dell'orchestra bavarese; Dirige Onofri: dal violino al podio, il musicista ravennate impegnato in due concerti con la Munchener Kammerorchester; Mostra fotografica alla Rocca. Oltre 50 anni di spettacolo nell’arena che rinasce; Pronta a riaprire l'arena della Rocca Brancaleone: una mostra fotografica per celebrare il ritorno degli spettacoli.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web