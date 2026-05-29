Ritorno a casa con concerto | il ravennate Enrico Onofri debutta al Festival alla guida dell' orchestra bavarese
Il maestro ravennate Enrico Onofri ha diretto per la prima volta l’orchestra bavarese al Ravenna Festival, tornando nella sua città natale. La serata ha visto il debutto sul podio del festival, con un concerto che ha coinvolto il pubblico locale. Onofri, che ha una carriera internazionale e si esibisce sui palcoscenici più rinomati, ha guidato l’orchestra in un programma ancora da definire. La serata si è svolta senza incidenti, davanti a un pubblico composto da appassionati e appassionate di musica classica.
Per la prima volta sul podio del Ravenna Festival, Enrico Onofri torna nella sua città natale da protagonista, forte di una carriera internazionale che lo vede regolarmente ospite dei più prestigiosi palcoscenici nelle vesti di direttore d’orchestra. Il maestro ravennate è atteso per due concerti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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