Quella cena col prelato che imbarazza la Santa Sede e Parolin

Da ilgiornale.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una cena tra un prelato e Lavitola, avvenuta a maggio 2023 in un ristorante, ha suscitato attenzione. La fotografia scattata dal giornalista Aldo Torchiaro è l’unico elemento che rende nota questa riunione. La presenza di Lavitola, coinvolto in procedimenti giudiziari, e il prelato, hanno creato imbarazzo nella Santa Sede. La fotografia ha portato alla luce questa amicizia, che fino ad allora era rimasta sconosciuta.

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Senza la fotografia della cena scattata a maggio 2023 da Aldo Torchiaro nel ristorante Cefalù forse oggi non sapremmo della strana amicizia tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola. Ma la star di Report e l'uomo ora indagato come mandante dell'attentato ai suoi danni non erano soli a tavola quella domenica sera di tre anni fa. Tra i commensali figurava infatti monsignor Gianni Fusco presentato dalle cronache dell'epoca come "alto prelato" e "consigliere fidato del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin" (nella foto). Cosa c'è di vero? Al di là del titolo altisonante di monsignore, Fusco non è un "alto prelato" ed appartiene piuttosto a quella categoria di sacerdoti che hanno sfiorato la Curia senza mai riuscire a "scalarla". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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