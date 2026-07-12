quella cena col prelato che imbarazza la santa sede e parolin

Notizia in breve

Una cena tra un prelato e Lavitola, avvenuta a maggio 2023 in un ristorante, ha suscitato attenzione. La fotografia scattata dal giornalista Aldo Torchiaro è l’unico elemento che rende nota questa riunione. La presenza di Lavitola, coinvolto in procedimenti giudiziari, e il prelato, hanno creato imbarazzo nella Santa Sede. La fotografia ha portato alla luce questa amicizia, che fino ad allora era rimasta sconosciuta.