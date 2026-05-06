Il segretario di Stato vaticano ha commentato le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, affermando che gli Stati Uniti continuano a essere un interlocutore fondamentale per la Santa Sede. Ha precisato di non voler esprimere giudizi sulle parole del presidente, sottolineando tuttavia il ruolo centrale degli Stati Uniti nei rapporti con la Chiesa. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di attenzione internazionale alle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

“Sugli attacchi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump non do giudizi, ma gli Stati Uniti sono e restano un interlocutore imprescindibile della Santa Sede”. Lo ha detto il Segretario di Stato vaticano, il Cardinale Pietro Parolin, rispondendo ai giornalisti sull’incontro di domani con il Segretario di Stato americano Marco Rubio. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Card. Parolin: “Usa interlocutore imprescindibile della Santa Sede”

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