Card Parolin | Santa Sede lavora con l’Ue per essere artigiani di pace

Da tv2000.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cardinale Parolin ha dichiarato che la Santa Sede collabora con l’Unione Europea con l’obiettivo di promuovere la pace. La sua partecipazione a Strasburgo, dove è stato premiato con un riconoscimento, ha sottolineato l’impegno della Santa Sede nel lavorare insieme ai paesi europei per un mondo senza conflitti. Le sue parole hanno espresso la volontà di contribuire a costruire relazioni più pacifiche attraverso la cooperazione tra le istituzioni religiose e politiche.

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Santa Sede ed Europa, artigiani di pace: la disponibilità a collaborare per un mondo senza conflitti nelle parole pronunciate a Strasburgo dal Cardinale Parolin, premiato con l’Ordine al Merito. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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