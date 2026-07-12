Questa settimana, uno spazio dedicato ha pubblicato un commento in cui si afferma che il contenuto è diverso dal resto del giornale, escludendo alcuni temi. Il testo menziona specificamente spaghetti con vongole veraci alla Pignasecca, senza approfondimenti o dettagli aggiuntivi. La frase si conclude con un’affermazione di conferma, senza ulteriori spiegazioni o contestualizzazioni.

Lo confermo. Questo spazio settimanale è altro rispetto alle altre pagine del giornale. Nel senso che alcuni temi vengono rigorosamente tenuti fuori. Difficilmente, per esempio, avrete visto nelle news a lato la citazione di qualche politico presenzialista che sfrutta il settore enogastronomico come occasione di visibilità, illudendosi di monetizzare l’elargizione di un po’ di soldi della collettività a manifestazioni improbabili che servono solo a chi le organizza. Ma per quanto “spazio separato” questa rubrica non si colloca completamente fuori dal mondo. Ecco allora che, come in occasione della recrudescenza dell’allarme bradisismo dei... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Quegli spaghetti con le vongole veraci alla Pignasecca

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SPAGHETTI ALLE VONGOLE VERACI

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