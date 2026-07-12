L’Ufficio speciale ricostruzione ha autorizzato il pagamento di circa 2,76 milioni di euro all’Arcidiocesi di Camerino-San Severino. La somma rappresenta il 20% del contributo totale previsto per i lavori di riparazione e recupero di 36 edifici di culto danneggiati dal terremoto del 2016. La somma è destinata a finanziare gli interventi di recupero di queste strutture.

L’Ufficio speciale ricostruzione ha disposto la liquidazione di 2.758.000 euro a favore dell’ Arcidiocesi di Camerino-San Severino (nella foto l’arcivescovo Francesco Massara) quale anticipo del 20% del contributo complessivamente previsto per gli interventi di riparazione e recupero di 36 edifici di culto danneggiati dal sisma 2016. L’importo liquidato rappresenta il primo trasferimento di risorse su un programma che vale complessivamente 13,79 milioni e riguarda chiese, santuari, cappelle e campanili distribuiti in numerosi Comuni della provincia, tra cui Camerino, San Severino, Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Pieve Torina, Sarnano, Caldarola, Fiastra, Valfornace, Apiro, Monte Cavallo, Gagliole, Serrapetrona e San Ginesio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quasi tre milioni per il recupero di 36 edifici

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