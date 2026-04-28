Terni riqualificazione edifici scolastici | quasi settecentomila euro per tre plessi GLI INTERVENTI

Il Consiglio comunale di Terni ha approvato tre delibere relative a variazioni di bilancio destinate agli interventi sugli edifici scolastici. Nel dettaglio, sono stati stanziati circa 700.000 euro per lavori di riqualificazione di tre diversi plessi scolastici della città. Le modifiche al bilancio sono state approvate durante l’ultima seduta consiliare, con l’obiettivo di migliorare gli spazi dedicati all’istruzione.

Il Consiglio comunale ha approvato tre differenti delibere inerenti ad altrettante variazioni di bilancio, che consistono in interventi sugli edifici scolastici. La prima delibera riguarda le variazioni di competenza e di cassa per l’anno corrente nel bilancio di previsione finanziario 2026 –.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Manutenzione degli edifici scolastici. Via ai cantieri nel periodo estivo. Riqualificazione per 370mila euroValgono in tutto 370mila euro i lavori di manutenzione straordinaria messi in cantiere per due plessi scolastici cittadini e previsti per i mesi... Terni, presentato il Piano Periferie: "Riqualificazione urbana e sociale. Non solo interventi sugli edifici, ma anche attività per anziani e giovani"Nella mattinata di oggi mercoledì 25 febbraio, nella sala del caffè letterario della Biblioteca comunale di Terni, si è tenuta la conferenza stampa... Contenuti e approfondimenti Terni, cadono pezzi di cornicione dal Liceo Galilei: i vigili del fuoco mettono in sicurezza l'edificioCadono pezzi di cornicione dall'edificio scolastico di via Primo Maggio. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con l'autogru per mettere in sicurezza domenica 26 aprile alcune parti es ... corrieredellumbria.it Scuole, più della metà è senza certificato di agibilità. E resta il rischio amiantoMilioni di studenti tornano a scuola, ma quella pubblica continua a restare indietro su edilizia scolastica: solo il 47% degli istituti dispone del certificato di agibilità. Non si riduce il gap tra i ... ilfattoquotidiano.it