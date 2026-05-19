Estra Energie | utile a 36,2 milioni e fatturato quasi a un miliardo
Estra Energie ha annunciato un utile di 36,2 milioni di euro e un fatturato di circa un miliardo. Recentemente, è stato firmato un nuovo accordo PPA che potrebbe incidere sui prezzi praticati ai clienti. L’azienda sta inoltre adottando strategie per tutelare i 707 clienti coinvolti. I dettagli di questi interventi non sono stati ancora divulgati, ma si tratta di un passo importante nel settore energetico. La situazione resta sotto osservazione in attesa di ulteriori aggiornamenti.
? Punti chiave Come influenzerà il nuovo accordo PPA i prezzi per i clienti?. Quali strategie userà l'azienda per proteggere i 707.000 utenti finali?. Perché la gestione prudente degli approvvigionamenti è stata decisiva quest'anno?. Come cambierà il mix energetico del gruppo tra il 2026 e il 2030?.? In Breve EBITDA a 84,4 milioni e EBIT a 49,4 milioni di euro.. Gestione di 891 milioni di metri cubi di gas e 1.046 GWh elettrici.. 707.000 clienti serviti tra mercato libero e tutele graduali in Italia centrale.. PPA quinquennale 2026-2030 per 10 GWh annui destinati ad Alia e Revet.. L’Assemblea dei Soci di Estra Energie ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, registrando un utile netto di 36,2 milioni di euro in linea con i risultati dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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