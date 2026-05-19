Estra Energie | utile a 36,2 milioni e fatturato quasi a un miliardo

Estra Energie ha annunciato un utile di 36,2 milioni di euro e un fatturato di circa un miliardo. Recentemente, è stato firmato un nuovo accordo PPA che potrebbe incidere sui prezzi praticati ai clienti. L’azienda sta inoltre adottando strategie per tutelare i 707 clienti coinvolti. I dettagli di questi interventi non sono stati ancora divulgati, ma si tratta di un passo importante nel settore energetico. La situazione resta sotto osservazione in attesa di ulteriori aggiornamenti.

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