Quando la prossima gara di MotoGP? GP Gran Bretagna 2026 | programma orari tv streaming

Il Gran Premio di Gran Bretagna si terrà dal 7 al 9 agosto 2026, nel weekend in cui si svolgerà la prossima gara di MotoGP. L'evento farà parte del calendario ufficiale del Motomondiale 2026. Le qualifiche e le gare saranno trasmesse in diretta TV e streaming, secondo gli orari stabiliti. La competizione si svolge sul circuito britannico, con le sessioni previste nel fine settimana.

Il prossimo evento valido per il Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio di Gran Bretagna. L’appuntamento è in calendario nel weekend del 7, 8 e 9 agosto. Dunque, siamo prossimi alla lunga pausa estiva, che quest’anno casca fra il GP di Germania, che nella giornata odierna vive i propri momenti clou, e le gare che saranno ospitate dall’autodromo di Silverstone, tra quasi un mese. La pista è lunga 5.900 metri. Il primato sul giro è stato stabilito da Fabio Quartararo nel 2025, quando il francese venne cronometrato in 1’57?233. La velocità più elevata che sia stata rilevata è stata raggiunta da Enea Bastianini, 340.6 kmh nel 2022. In gara, il record è detenuto da Aleix Espargarò con il 1’58?595 del 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

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