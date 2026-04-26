Il campionato mondiale di MotoGP del 2026 si avvicina con il Gran Premio di Francia, previsto nel weekend dall’8 al 10 maggio. L’evento si svolgerà sul circuito francese e gli orari delle sessioni saranno comunicati nelle prossime settimane. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, seguendo le modalità consuete per questa stagione.

Il prossimo appuntamento del Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio di Francia. L’evento è programmato nel weekend dell’ 8, 9 e 10 maggio. Dunque, ci sarà un fine settimana di intervallo tra il GP di Spagna, che nella giornata odierna vive il proprio culmine, e le gare che saranno ospitate dall’autodromo di Le Mans. Il tracciato misura 4.185 metri. Il record sul giro è stato realizzato da Fabio Quartararo nel 2025, quando il francese fermò i cronometri sull’ 1’29?324. La più alta velocità mai registrata è stata toccata da Fabio di Giannantonio, 326.9 kmh nel 2025. In gara, il primato spetta a Enea Bastianini con il 1’31?107 del 2024. Nel 2025 la vittoria della MotoGP è stata appannaggio di Johann Zarco (Honda).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la prossima gara di MotoGP? GP Francia 2026: programma, orari, tv, streaming

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