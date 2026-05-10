Il Gran Premio di Catalogna, valido come tappa del Motomondiale 2026, si svolgerà nel fine settimana dal 15 al 17 maggio. L'evento si terrà sul circuito catalano, con le gare previste nelle giornate di sabato e domenica. Gli orari delle qualifiche e delle competizioni saranno comunicati nelle prossime settimane, così come le modalità di visione in TV e streaming.

Il prossimo evento valido per il Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio di Catalogna. L’appuntamento è in calendario nel weekend del 15, 16 e 17 maggio. Dunque, non vi sarà alcuna pausa tra il GP di Francia, che nella giornata odierna vive il proprio culmine, e le gare che saranno ospitate dall’autodromo del Montmelò, già nei prossimi giorni. La pista è lunga 4.657 metri. Il primato sul giro è stato stabilito da Alex Marquez nel 2025, quando il catalano venne cronometrato in 1’37?536. La velocità più elevata che sia stata rilevata è stata raggiunta da Brad Binder, 358.8 kmh nel 2024. In gara, il record è detenuto da Pedro Acosta con il 1’39?664 del 2024.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la prossima gara di MotoGP? GP Catalogna 2026: programma, orari, tv, streaming

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