Quando la MotoGP su TV8 oggi GP Germania 2026 | orario gara in chiaro

La corsa del Gran Premio di Germania di MotoGP si svolgerà domenica 12 luglio alle 14:00, trasmessa in chiaro su TV8. Prima della gara principale, si terranno le competizioni di Moto3 alle 11:00 e di Moto2 alle 12:15. La gara si svolgerà sulla pista tedesca, con partenza prevista nel pomeriggio. Le prove ufficiali si sono concluse il giorno prima, lasciando spazio alle qualifiche e alle sessioni di warm-up.

Il Gran Premio di Germania di MotoGP si disputerà dalle ore 14:00 di domenica 12 luglio. La Königsklasse sarà preceduta, come d’abitudine, dalla gara della Moto3 (che avrà luogo dalle 11:00 ) e da quella della Moto2, programmata per le ore 12:15. Il warm-up farà da antipasto alle ore 9:40. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 14.00 L’autodromo del Sachsenring attira, ogni anno, un grande pubblico. Per esempio, nel 2025 si sono registrate la bellezza di 250.000 presenze. Si tratta di un punto di riferimento per gli appassionati dell’ Europa Centrale. Dopotutto, siamo nel cuore della Germania, dunque l’impianto può essere facilmente raggiunto da tutto il Paese tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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