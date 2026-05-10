Il Gran Premio di Francia di MotoGP si terrà domenica 10 maggio con la gara principale alle ore 14:00. Prima della corsa, si svolgeranno le competizioni di Moto3 alle 11:00 e di Moto2 alle 12:15. La gara sarà trasmessa in differita su TV8, permettendo agli appassionati di seguire le fasi di gara in chiaro. L’evento si svolge sul circuito francese, con le tre classi in programma nello stesso giorno.

Il Gran Premio di Francia di MotoGP si disputerà dalle ore 14:00 di domenica 10 maggio. La classe regina sarà preceduta, come d’abitudine, dalla gara della Moto3 (che avrà luogo dalle 11:00 ) e da quella della Moto2, programmata per le ore 12:15. Non è invece previsto alcun evento di contorno legato alla Bagger World Cup. LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Vedremo se il meteo giocherà tiri mancini, come è solito fare da queste parti, dove sovente è incerto e talvolta imprevedibile. Il caso dello scorso anno è stato eclatante, ma è la prova come Le Mans rappresenti un’opportunità per tutti. Il confine tra fortuna e abilità nel saper leggere la situazione è impercettibile e talvolta condizionato “dal senno di poi”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Francia 2026: orario differita gara in chiaro

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