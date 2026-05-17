Quando la MotoGP su TV8 oggi GP Catalogna 2026 | orario differita gara in chiaro

Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP si svolgerà domenica 17 maggio con inizio alle ore 14:00, in differita in chiaro su TV8. La giornata prevede anche la gara di Moto3, che inizierà alle 11:00, e quella di Moto2, prevista per le 12:15. L'evento si terrà sul circuito di Catalogna, con le prove ufficiali già concluse nei giorni precedenti. La trasmissione sarà disponibile in differita, come annunciato dagli organizzatori.

Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP andrà in scena alle ore 14:00 di domenica 17 maggio. Prima della Maxima Categoria, come di consueto, assisteremo alla gara della Moto3 (che si terrà dalle 11:00 ) e da quella della Moto2, prevista per le ore 12:15. Il warm-up, ormai diventato un vero pro-forma, sarà in testa all’intero schedule. LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 Il circuito costruito sulle alture a settentrione di Barcellona è veloce e tecnico al tempo stesso. La sua caratteristica primaria è però legata all’asfalto, che fornisce poco grip. Spesso, i piloti si trovano letteralmente “sulle uova” e devono gestire gli pneumatici. 🔗 Leggi su Oasport.it

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