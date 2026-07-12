Gli US Open 2026 di tennis si svolgeranno dal 30 agosto al 13 settembre a New York. Il torneo, ultimo del calendario dei Grand Slam, si disputerà in questa data e si concluderà con la finale il 13 settembre. La competizione si svolgerà sui campi in cemento del Billie Jean King National Tennis Center. Il calendario prevede il primo turno iniziare nel giorno di apertura e la fase finale nel fine settimana successivo.

Gli US Open 2026 di tennis saranno l’ultimo torneo del Grand Slam a disputarsi nel corso della stagione: a New York si giocherà da domenica 30 agosto fino a domenica 13 settembre. Le qualificazioni si disputeranno da lunedì 24 a giovedì 27 agosto, mentre i tabelloni principali andranno in scena da domenica 30 agosto a domenica 13 settembre. Sarà possibile seguire il torneo in diretta tv su Sky Sport e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e SuperTenniX. OA Sport vi accompagnerà con la diretta live testuale dei principali match della manifestazione. CALENDARIO US OPEN 2026. Domenica 30 agosto: dalle ore 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando iniziano gli US Open 2026 di tennis? Calendario e programma dal 1° turno alla finale

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