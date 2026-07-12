Quando il marito non rispondeva lei picchiava il figlio di 2 anni e gli mandava le foto | genitori arrestati in Usa

Una coppia è stata arrestata negli Stati Uniti dopo che la donna ha inviato foto del figlio di due anni con evidenti segni di violenza, mentre il marito non rispondeva. La polizia di Burnsville è entrata nell’abitazione dopo una segnalazione di un testimone, che aveva visto le immagini e temeva per la sicurezza del minore. Le autorità hanno avviato le indagini e disposto il fermo dei genitori.

La polizia di Burnsville è intervenuta nell'abitazione della coppia dopo una segnalazione di una persona che aveva visto le foto del bimbo picchiato e ha deciso così di allertare le autorità temendo per l'incolumità del minore. Sui telefoni decine di video e foto del piccolo picchiato dalla madre con relativi messaggi al marito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PAPAANTONIO HA L'AMANTE, TRADISCE MAMMAGIULIA E LEI PIANGE TANTISSIMO APPENA LO SCOPRE

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