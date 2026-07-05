Crans-Montana il figlio di 4 anni dei Moretti cacciato da scuola | le pressioni degli altri genitori e le polemiche sul costo della retta

Un bambino di quattro anni è stato allontanato dalla scuola a Crans-Montana dopo le pressioni di altri genitori, che hanno criticato il costo della retta. La decisione è stata presa in risposta alle polemiche sollevate sulla spesa, portando alla sospensione dell’iscrizione del bambino. La scuola ha confermato che l’allontanamento è avvenuto per motivi legati alle tensioni generate dalle discussioni sul pagamento. I genitori hanno espresso disappunto per la decisione, che riguarda il loro figlio.

I bambini non hanno colpe per le azioni o le mancanze dei loro genitori, ma a volte si ritrovano a pagarne le conseguenze più dure. È quanto accaduto al figlio di quattro anni di Jacques e Jessica Moretti, i due gestori del locale Le Constellation di Crans Montana, teatro del rogo di Capodanno, che ha provocato la morte di 41 persone e gravi ustioni per altre 100 almeno. Il bimbo è stato infatti costretto ad abbandonare la prestigiosa Le Régent International School, un istituto privato d’élite nel Canton Vallese la cui retta annuale può oscillare tra i 75.000 e i 120.000 franchi. A spingere per l’allontanamento del bambino sarebbero stati gli stessi genitori degli altri bambini iscritti all’istituto scolastico. 🔗 Leggi su Open.online

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Crans Montana, «Jessica Moretti fugge spingendo i ragazzi. Ha acceso lei tutte le candele»

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