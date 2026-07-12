Jorge Luis Borges è diventato professore di letteratura, offrendo lezioni che combinano conoscenza approfondita e ironia. La sua figura, nota per la sua cultura e il suo stile unico, ha tenuto corsi che hanno attirato studenti e appassionati di letteratura. Le sue lezioni sono state caratterizzate da un approccio originale e ricco di riferimenti letterari, dimostrando la sua capacità di unire analisi critica e umorismo. Borges ha insegnato in università, lasciando un segno duraturo nel mondo accademico e culturale.

Che straordinaria e affabile guida sarà mai apparso, il cieco veggente Jorge Luis Borges, inesausto esploratore dell’infinito letterario, a quegli studenti dell’ Università di Buenos Aires che nel 1966, per caso o per destino, seguirono il suo corso sulla letteratura inglese nel vecchio palazzo di calle Viamonte dove aveva sede la Facoltà di Lettere e filosofia. Pazientemente ricostruite, prefate e annotate da Martín Arìas e Martín Hadis, a quarant’anni dalla scomparsa del grande scrittore argentino quelle lezioni vagabonde escono in traduzione italiana da Adelphi, rivelando per contrasto, fin dal titolo autoironico Professor Borges, la loro natura salutarmente non professorale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quando Borges si fece professore. Lezioni di letteratura e di ironia

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