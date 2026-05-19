Professore di musica si lancia dalla finestra del Convitto Umberto I durante le lezioni | tragedia a Torino

Un insegnante di musica di 35 anni si è suicidato lunedì pomeriggio nel cortile interno di un liceo nel centro di Torino. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava nel secondo piano dell’edificio e è precipitato nel cortile durante le lezioni. La scuola, che ospita anche una scuola primaria, si trova nel quartiere centrale della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il professore non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

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