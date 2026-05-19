Professore di musica si lancia dalla finestra del Convitto Umberto I durante le lezioni | tragedia a Torino
Un insegnante di musica di 35 anni si è suicidato lunedì pomeriggio nel cortile interno di un liceo nel centro di Torino. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava nel secondo piano dell’edificio e è precipitato nel cortile durante le lezioni. La scuola, che ospita anche una scuola primaria, si trova nel quartiere centrale della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il professore non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.
Il docente 35enne, professore di musica alle scuole medie, nel pomeriggio di lunedì 18 maggio si è lanciato da una finestra del secondo piano del Convitto Nazionale Umberto I precipitando nel cortile interno della scuola che ospita anche scuola prima per i licei. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Transizione dell'insegnante quando/come reddit
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