Recentemente si è assistito a una celebrazione della figura di Giorgio Almirante, storico leader del Movimento Sociale Italiano. La discussione si concentra sulla sua evoluzione politica, passando da un passato legato al fascismo a un atteggiamento più liberale e atlantista. La narrazione attuale mette in evidenza il suo ruolo di figura chiave nella destra italiana, evidenziando i cambiamenti nelle sue posizioni nel corso degli anni.

In questi giorni, è tutta una glorificazione di Giorgio Almirante, storico leader del Movimento Sociale Italiano. Come è ovvio, sono soprattutto le pagine dei sostenitori della destra bluette neoliberale e atlantista a celebrarlo nell'anniversario della morte. Noi che, seguaci di Gramsci, non apparteniamo alla parrocchia della destra bluette neoliberale, né ci riconosciamo in alcun modo nella storia e nelle idee del fascismo (che comunque riconosciamo come più serio delle odierne destre bluette neoliberali e atlantiste), possiamo forse più liberamente provare a tracciare un profilo oggettivo. Se volessimo formulare un giudizio sintetico... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giorgio Almirante, il traditore politico di Benito Mussolini: quando la destra si fece liberale e atlantista

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