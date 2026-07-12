Il Bluetooth permette di collegare dispositivi a corto raggio, generalmente fino a 10 metri, come auricolari e mouse. Il Wi-Fi invece consente di connettersi a internet o a reti più ampie, coprendo anche decine di metri. Mentre il Bluetooth si usa principalmente per trasferimenti di dati tra dispositivi vicini, il Wi-Fi viene impiegato per navigare online o condividere contenuti su reti più estese. Entrambi sono tecnologie senza fili, ma con funzioni e portate diverse.

Lo usiamo tutti i giorni per collegare il nostro cellulare agli auricolari, per sintonizzare l’auto o per usare il mouse senza cavi. Ma se chiedessimo in giro come funziona il Bluetooth, probabilmente otterremmo in risposta solo il silenzio. Tuttavia, questa tecnologia nata ormai nel lontano 1996, è alla base della nostra quotidianità. Un discorso analogo potremmo farlo anche il Wi-Fi, quello strumento misterioso che ci consente di guardare un film in streaming e contemporaneamente parlare con il nostro amico che vive dall’altra parte del mondo. Eppure, nonostante la loro immensa importanza, ancora facciamo fatica a distinguerli. La confusione tra Bluetooth e Wi-Fi è normale, ma parliamo di due cose diverse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Qual è la differenza tra Bluetooth e Wi-Fi? Dal “raggio corto” fino alla connessione internet

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Intel aggiorna Wi-Fi e Bluetooth: più stabilità per WindowsIntel ha rilasciato nuovi driver Wi-Fi e Bluetooth, rispettivamente nelle versioni 24.

Pixel 8 in crisi: scoperto il difetto hardware che blocca Wi-Fi e BluetoothUn tecnico di un centro assistenza di Vancouver ha individuato un problema hardware nei nuovi smartphone Pixel 8.

Temi più discussi: I criteri di aggiudicazione nel nuovo codice appalti; MAD e Interpelli: quali sono le differenze?; ChatGPT o Claude: differenze, punti forti e quale AI scegliere; Creme solari: come leggere le etichette e capire cosa significano davvero le diciture.

Qual è la differenza tra Bluetooth e Wi-Fi? Dal raggio corto fino alla connessione internetLo usiamo tutti i giorni per collegare il nostro cellulare agli auricolari, per sintonizzare ... msn.com

Ottimizzare la presenza online durante l’estate: consigli pratici per professionisti e PMI • Questo è il momento dell'anno in cui una presenza online ben curata fa la differenza sul fatturato autunnale. Ecco in quale modo. x.com

Lesso o bollito, qual è la differenza e come si preparanoLa vera distinzione tra lesso e bollito avviene proprio all’inizio della cottura, come abbiamo visto. Quando si prepara il bollito, la carne non viene immersa a freddo, ma entra in acqua che già ... dilei.it